Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку: ліквідували понад 5 рот ворога

Українським військам вдалося просунутися на Таврійському напрямку. Під час просування наші бійці завдали російським окупантам чималих втрат.

Про просування Сил оборони розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п'ять рот. Чисельність роти в більшості армій світу складає 80 – 250 військовослужбовців.

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Українські бійці знешкодили 46 одиниць військової техніки противника

За інформацією Тарнавського, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань. Завдяки вдалій роботі наших бійців знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника.

Зокрема 13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, БпЛА Supercam, БпЛА Shahed-136, 4 гаубиці 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", зенітний ракетний комплекс "Бук", 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", РЛС "Зоопарк", важка вогнеметна система "Сонцепьок".

Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога.

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У Генштабі ЗСУ доповіли про успіхи на фронті

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов 20 червня повідомив, що український наступ триває на Мелітопольському й Бердянському напрямках.

Він уточнив, що протягом минулої доби українські військові наступали на таких напрямках:

Новодарівка – Приютне,

Макарівка – Рівнопіль,

Новоданилівка – Роботине.

За словами Ковальова, українські військові мали частковий успіх, а також закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас російські війська зосереджують зусилля на веденні оборони та не допущенні просування наших сил.

Для цього окупанти застосовують резерви та намагаються відновити втрачене положення. Ковальов наголосив, що українські військові не втратили позиції на напрямках, де обороняються.

Він також розповів про важкі бої на Лиманському напрямку. У цілому Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тільки протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

За попередні два тижні, як інформували в Міноборони, підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 кілометрів. Звільнена на Півдні площа складає 113 кілометрів квадратних.