Сили оборони сьогодні захопили понад 10 ворожих позицій у районі Бахмута, – Маляр

Українські захисники 14 травня зачистили більш ніж 10 ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута. Обмінний фонд також поповнився – в полон вдалося взяти окупантів з різних частин.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що в Бахмуті дуже гаряче. Росіяни зібрали усі сили й намагаються просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Проте наші захисники рухаються вперед в районах передмістя.

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Що відбувається у Бахмуті

У самому місті тривають запеклі бої, проте українські воїни всупереч всім обставинам продовжують рухатись вперед в районах передмістя.

Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин,

– сказала Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що на цьому напрямку 1 метр землі по складності виконання завдань дорівнює 10 кілометрам.

Хто знає реальну обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км. Наші діють на межі надлюдських можливостей. Діють твердо, рішуче і професійно,

– наголосила вона.

Росіяни не можуть оточити місто

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти поблизу нього з липня 2022 року, а у грудні наступ посилився. Окупанти вважали, що швидко захоплять місто, проте їм не вдалося цього зробити. Росіяни досі не можуть оточити місто.

Командувач Сирський тримає ситуацію під контролем. Аналізує, планує, приймає рішення. Як і мусить бути, справжній бойовий генерал з військом у найгарячіші моменти. Поруч з ним вміло керують підпорядкованими військами бригадні генерали Богомолов і Гнатов. Вони реалізовують загальний замисел операції. Завдяки продуманому плануванню командування та миттєвій реакції на дії ворога, стійкості та мужності наших воїнів, станом на зараз противник не може оточити місто та досягти гучної перемоги на цьому напрямку,

– сказала Маляр.

Вона наголосила, що в місті дуже гаряче – окупанти зібрали всі сили та надалі намагаються йти в наступ. Наразі ворог не збирається відступати і знищує все до тла.

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