Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики ворога

Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму. Так, під ударом опинилися підстанції, мережі електропостачання, запаси нафтопродуктів і переправи.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в Службі безпеки України. Так, у ніч проти 31 травня потужні вибухи лунали в порту "Кавказ" в Краснодарському краї.

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Сили оборони спільно з СБУ руйнують плани ворога

Джерела повідомили, що Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму. Так, під комплексним ударом опинилися підстанції та мережі електропостачання, а також запаси світлих нафтових продуктів у Краснодарському краї.

Під час атаки 31 травня Сили оборони спочатку завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили підстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

Пожежа на підстанції: дивіться відео

У ніч проти 31 травня СБУ спільно з ВМС ЗСУ також завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ". Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

Пожежа на нафтобазі в порту "Кавказ": дивіться відео

Вибухові ночі для окупантів