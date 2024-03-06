Сили оборони цієї ночі знищили 38 "Шахедів", – Генштаб

В ніч на 6 березня окупанти випустили по Україні 42 ударних дрони. Українські захисники змогли знищити майже всі.

Противник продовжує порушувати міжнародні закони та правила ведення війни, використовуючи тактику терору, здійснюючи ракетні та авіаційні удари. Ці атаки націлені не лише на військові об'єкти, але й на численні цивільні об'єкти в нашій країні.

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Ворог не покидає спроб захопити Україну

Цієї ночі ворог завдав 4 ракетних і 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.