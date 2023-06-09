Сили оборони влаштували полювання за артилерією Росії, – Коваленко пояснив, як це шкодить ворогу
Сили оборони України знищують артилерійські системи росіян у рекордній кількості. Показник ворожої артилерії у якийсь момент стане критичним. Окупанти не зможуть компенсувати втрати, вести наступальні та навіть оборонні дії.
Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, травень став рекордним для українських захисників.
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"Сили оборони України влаштували полювання за російською артилерією. У травні був рекорд. За весь місяць було знищено понад 550 одиниць російської ствольної артилерії, не враховуючи реактивні системи залпового вогню. Червень може бути не менш рекордним", – зауважив Коваленко.
Без артилерії росіяни безпомічні
Олександр Коваленко зазначив, що Україні важливо, аби загарбники мали найменшу ефективність у веденні бойових дій. Під час наступу та оборони окупанти завжди використовують артилерію, без неї вони безпомічні. ЗСУ виявляють розміщення ворожої артилерії та знищують її.
В якийсь момент цей показник буде настільки критичний, що росіяни не зможуть повноцінно компенсувати втрати. Коли компенсація втрат буде критично низькою, вони повністю втратять можливість ведення навіть не наступальних, а оборонних дій,
– пояснив він.
Коваленко про знищення російської артилерії: дивіться відео
В окупантів проблеми з логістикою у Запорізькій області
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" підкреслив, що ЗСУ найбільш активно знищують артилерійські системи росіян у Запорізькій області.
Там є проблеми з логістикою. Вони не можуть повноцінно та дуже швидко відновлювати свій ресурс, тому що Кримський міст повноцінно не працює. У Запорізькій області у них найгірша ситуація з можливістю своєчасно та дуже швидко компенсувати втрати не тільки серед артилерії, а й техніки,
– сказав Коваленко.
Він додав: до прикладу, у Луганській області є спільний кордон з Росією, який дозволяє ворогу швидше відновлювати ресурси та компенсувати втрати.
Шалені втрати росіян
- Росія продовжує зазнавати величезних втрат. За минулу добу ЗСУ вдалось знищити 1 010 окупантів. Загалом від 24 лютого 2022 року українським військовим вдалось відправити на концерт Кобзона 213 770 російських солдатів.
- Також загарбники втратили чимало техніки. Зокрема від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ знищили 3 702 артилерійських систем ворога.
- Нещодавно так звана "друга армія світу" могла вперше втратити рідкісний комплекс артилерійської розвідки "Пенициллин". Росіяни хизувалися цією технікою ще з жовтня 2022 року.