Чотири важливі цілі під ударом: ЗСУ уразили склади боєприпасів та об'єкти росіян

Українські військові завдали нових ударів по об'єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях. Під прицілом опинилися цілі, які окупанти використовували для забезпечення своїх підрозділів і ведення бойових дій.

Протягом 5 листопада та в ніч проти 6 листопада Сили оборони уразили 4 військові об'єкти противника в Запорізькій і Донецькій областях. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Які об'єкти росіян уразили Сили оборони?

За інформацією Генштабу, українські захисники завдали ударів по двох складах боєприпасів російської армії в Запорізькій області.

Зокрема, під удар потрапили об'єкти:

у районі Мелітополя;

поблизу Хліборобного.

Крім того, на Донеччині Сили оборони уразили ще дві цілі окупантів:

пункт управління безпілотниками в районі Часового Яру;

склад пально-мастильних матеріалів поблизу Луганського.

У Генштабі пояснили, що ураження складів боєприпасів зменшує вогневі можливості російської армії та ускладнює забезпечення її підрозділів.

Українські військові наголосили, що продовжуватимуть завдавати ударів по важливих військових об'єктах противника.

Раніше ми розповідали, що напередодні українські військові уразили місце підготовки й пуску БпЛА біля Гвардійського в Криму, а також склад дронів у районі Мелітополя.