ЗСУ вибили росіян із позицій у Серебрянському лісництві
Джерело:Святослав Паламар
Збройні Сили України вибили російських загарбників із території Серебрянського лісництва, що в Луганській області. Отже, окупанти втратили свої позиції.
Так, росіяни не полишають спроб захопити хоча б клаптик української землі. Однак Сили оборони успішно вибивають окупантів з їхніх позицій.
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Наші захисники вибили росіян із позицій
Про успіх Збройних Сил України повідомив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар. Окрему увагу він зосередив саме на тому, що це не росіяни відступили самостійно, а їх просто-напросто вибили звідти.
Можна і по людськи написати - втратили свої позиції, або Сили Оборони вибили окупантів з їх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим "відступили" стоїть,
– наголосив український воїн.
Святослав Паламар також додав, що гідну відсіч ворогу дали бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов".
За даними фахівців Deepstate, росіяни втратили свої позиції у Серебрянському лісництві та Кліщіївці, а також просунувся біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.
"Азову" дозволили бити з американської зброї
- Раніше офіційні особи США забороняли "Азову" використовувати американську зброю, оскільки підозрювали, що деякі із засновників підрозділу дотримувалися расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядів.
- Однак нещодавно стало відомо, що бригада пройшла перевірку Ліхі, яку проводив Держдеп США. Він забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, що вчинили серйозні порушення прав людини.
- Незабаром у бригаді повідомили, що співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США.
- Це означає, що відтепер вона має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки. Вони також додали, що це нова сторінка в історії підрозділу. Таким чином "Азов" стає ще потужнішим.
- Командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис "Редіс" Прокопенко відреагував на зняття заборони на американську зброю для підрозділу. Він зазначив, що це рішення – перемога над російською пропагандою.
- Він зазначив, що американське озброєння вкупі з колосальним бойовим досвідом стане смертельною зброєю для ворогів України. За його словами, всі причетні до цього – це справжні друзі "Азову" та його надійна опора. Підрозділ це не забуде.