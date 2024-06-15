ЗСУ вибили росіян із позицій у Серебрянському лісництві

Збройні Сили України вибили російських загарбників із території Серебрянського лісництва, що в Луганській області. Отже, окупанти втратили свої позиції.

Так, росіяни не полишають спроб захопити хоча б клаптик української землі. Однак Сили оборони успішно вибивають окупантів з їхніх позицій.

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Наші захисники вибили росіян із позицій

Про успіх Збройних Сил України повідомив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар. Окрему увагу він зосередив саме на тому, що це не росіяни відступили самостійно, а їх просто-напросто вибили звідти.

Можна і по людськи написати - втратили свої позиції, або Сили Оборони вибили окупантів з їх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим "відступили" стоїть,

– наголосив український воїн.

Святослав Паламар також додав, що гідну відсіч ворогу дали бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов".

За даними фахівців Deepstate, росіяни втратили свої позиції у Серебрянському лісництві та Кліщіївці, а також просунувся біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.

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