Сили оборони вночі завдали удару по Курську: в Генштабі розповіли деталі атаки

Неспокійною видалася для росіян ніч на 31 липня у Курську. Там Сили оборони завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки.

У ході операції спостерігалася активність ворожої ППО і вибухи в цільових зонах. Ураження завдали підрозділи ВМС ЗСУ в співпраці з іншими частинами Сил оборони.

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Що відомо про наслідки удару по Курську

Сили оборони України продовжують успішно уражати важливі військові об'єкти російських окупантів.

Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ,

– повідомили в Генштабі.

Під час атаки спостерігалася активність ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання. Операцію провели спеціально визначені підрозділи ВМС Збройних Сил України у співпраці з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі зауважили, що наразі детальна інформація про результати ураження уточнюється.

"Українські воїни і надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії Росії проти нашого народу", – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, що звуки вибухів у Курську пролунали близько 1 години ночі. Зауважимо, що сигнал повітряної тривоги у місті пролунав після вибухів.