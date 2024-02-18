Сили оборони завершили вихід з Авдіївки
В ОСУВ "Таврія" підтвердили, що Сили оборони вийшли з Авдіївки. Дмитро Лиховій пояснив, коли саме завершилася ця операція.
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій дав зрозуміти, що вихід українських захисників з Авдіївки завершився ще у суботу, 17 лютого. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Що сказали в ОСУВ "Таврія"
Телеведуча поцікавилася у речника, чи можна вже казати про виведення наших військ з Авдіївки.
Так, завершення відбулося ще вчора,
– сказав Лиховій.
Також журналісти поцікавилися у нього щодо заяви командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського. Бригадний генерал казав, що під час відходу частина українських військових потрапила у полон до російських окупантів. Лиховія запитали, що йому відомо про цих захисників, їхній стан та місцеперебування.
Речник заявив, що у нього немає нової інформації з цього приводу. Він лише зауважив, що в ОСУВ "Таврія" підтверджують, що деяка кількість українських військовослужбовців, які виконували бойові завдання в Авдіївці, опинилися в полоні.
Лиховій не став називати точну цифру. Однак він зауважив, що ця кількість може зменшитися, коли, ймовірно, частина з цих воїнів вийде до своїх підрозділів. Адже вихід з Авдіївки проводився у складних умовах.
Речник вказав на необхідність кропіткої верифікації всіх тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх, а також тих, хто не зміг вийти. Він зауважив, що цей займає певний час, а також закликав не спекулювати на цій темі.
Яких втрат Росії завдали в Авдіївці
- Нещодавно військовий оглядач Денис Попович у розмові з 24 Каналом зауважив, що "перемога" окупантів у районі Авдіївки є вкрай сумнівною та "пірровою". Адже за захоплення вщент зруйновано міста країна-агресорка заплатила колосальними втратами
- Командувач Тарнавський раніше повідомляв, що Росія втратила багато особового складу в Авдіївці. Мовиться про 47 186 окупантів.
- Нагадаємо, що OSINT-аналітики порахували втрати Росії в техніці під Авдіївкою. Так, держава-терорист втратила 224 танки, що становить понад 7 танкових батальйонів.