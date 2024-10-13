Потрапили в засідку: Сили оборони знищили російську колону на Курщині

У Курській області тривають активні бої. Стало відомо, що нашим захисникам вдалося знищити цілу колону ворожої техніки.

Попри надзвичайно складну ситуацію на Курщині, куди противник з інших напрямків перекинув 50 тисяч військових, Силам оборони вдається завдавати окупантам болючих втрат.

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Ефектний розгром російської колони

Як повідомляють ЗМІ, нищівної втрати росіяни зазнали на трасі Коренево – Новоіванівка. Саме там колона ворожої техніки потрапила в засідку на Курщині. Зазначається, що колона складалася з танка, бронеавтомобіля "ВПК-Урал" і БТР-80. Її ліквідував вогонь з українського танка.

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Нагадаємо, що окупантам вдалося протиснути лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України. Ситуація в регіоні динамічна, з постійними змінами та важкими боями. Окупанти посилили механізовані наступи, штурмують колонами.

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