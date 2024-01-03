Мінуснули 250 мільйонів доларів: захисники Півдня знищили найсучаснішу російську РЛС "Ястреб-АВ"

На Херсонщині наші захисники знищили російську контрбатарейну радіолокаційну станцію "Ястреб-АВ". Її орієнтовна вартість – 250 мільйонів доларів.

"Ястреб-АВ" знищили щойно вороже міноборони заявило про її передачу до окупаційного війська. До речі, цю РЛС вважають найсучаснішою в Росії.

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"Не стали гаяти часу"

"Сили оборони Півдня України мінуснули 250 мільйонів доларів у росіян", – зауважили військові.

Розповіли, що контрбатарейну РЛС "Ястреб-АВ"влучно знищили на Херсонщині.

Щойно ранком мінвбивств Росії заявило про передачу її у війська. Ми не стали гаяти часу,

– підкреслили в Силах оборони.

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Це найсучасніша російська РЛС

Зауважимо, що напередодні, 2 січня, в ССО повідомили, що на Півдні знищили 1К148 "Ястреб-АВ".

Російський комплекс артилерійської розвідки виявив екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО під час ведення розвідки.

Оператори ССО разом з підрозділом Сил оборони 140-м ОРБ скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS.

Внаслідок ураження російський "Ястреб" знищено.

Довідка. "Ястреб-АВ" вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом. Окупанти використовують його для розвідки вогневих позицій артилерії.

За допомогою РЛС здатні відстежувати траєкторію ракет противника й обчислити точні координати позицій його артилерії. Ці дані передаються артилерії для ураження позицій.