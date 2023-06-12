Сили оборони звільнили Новодарівку на Запоріжжі: наскільки це село важливе – показуємо на карті

Українські військові звільнили село Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Військові зазначили, що численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів.

Запорізька окрема бригада територіальної оборони повідомила про це 12 червня. Проте бійці зазначили, що село звільнили ще 4 червня 2023 року.

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Що відомо про звільнення села на Запоріжжі

4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка,

– заявили військові.

Вони пояснили, що численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів.

"Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх! Перемога буде за нами!", – запевнили бійці.

Де розташована Новодарівка: дивіться на карті

До речі, біля Новодарівки Запорізької області російські окупанти підірвали дамбу. Речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що мовиться про дамбу на річці Мокрі Яли.

Ця дамба розташована біля села Новодарівка Пологівського району Запорізької області – на межі з Донецькою областю.

Такими терористичними вчинками ворог намагався зупинити контрнаступ ЗСУ, проте речник запевнив, що на дії наших військових це ніяк не вплине.

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Ганна Маляр написала ввечері 12 червня, що українські військові деокупували Благодатне і Макарівку.

Перед цим стало відомо, що Збройні Сили України звільнили селища Благодатне, яке розташоване між Запорізькою та Донецькою областями. У пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку пояснили, що російські окупанти не витримали натиску українських бійців.

Згодом речник об'єднаного пресцентру Валерій Шершень відзначив зусилля 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, яка звільнила населений пункт. Він розповів, що українські військові проявили неабияку кмітливість. Детальніше про це читайте за посиланням.