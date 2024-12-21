На Київщині – вибухи: там ППО працює по "Шахедах"

Росіяни знову запустили по Україні десятки ударних дронів. На Київщині зафіксована робота сил ППО.

Близько 16:00 21 грудня окупанти розпочали чергову дронову атаку. Кілька груп БпЛА з'явилися з півночі. О 17:45 повітряна тривога дісталася і Київської області, передає 24 Канал із посиланням на КОВА.

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У Київській області працює ППО

У Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що у у повітряному просторі регіону зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– йдеться у повідомленні КОВА.

Нагадаємо, що 20 грудня Росія здійснила балістичну атаку на Київ. Ворог вдарив по місту 5 ракетами. Внаслідок удару є загиблий і постраждалі. Також руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури і навіть культурні пам'ятки. Окупанти пошкодили римо-католицький Миколаївський костел. Зруйноване фасадне вітражне скло, якому понад 120 років.