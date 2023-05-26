Сили ППО збили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди" під час нічної атаки

У ніч проти 26 травня російські військові здійснили масовану ракетну та дронову атаку по Україні. Сили ППО вкотре продемонстрували свою титанічність, збивши 10 крилатих ракет, запущених з Каспійського моря.

Як зазначили у Повітряних силах, з 22:00 25 травня по 05:00 26 травня росіяни здійснили чергову нічну атаку. У відомстві зауважили, що цього разу ворог змістив напрямок удару на Схід. Цілями російських загарбників стали об'єкти критичної інфраструктури, а також Сил оборони України.

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Запустили 17 ракет і 31 ударний дрон

Упродовж цієї ночі зафіксували запуск 17 ракет різних типів, а також 31 ударного безпілотника:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря;

з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря; 7 зенітних керованих ракет С-300 / С-400 з району Токмак (тимчасово окупована Запорізька область);

з району Токмак (тимчасово окупована Запорізька область); 31 ударний БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131", які запускали з південного та північного напрямків.

Результативно свою роботу виконали сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Повітряні цілі вони збивали у зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", Центр", а також "Південь". Загалом цієї ночі знищили:

10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

23 ударні дрони "Shahed-136/131";

2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".



Сили ППО збили 10 крилатих ракет і 23 "Шахеди" / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Зафіксовано влучання "Шахедів" та кількох С-300 / С-400 у Харківській і Дніпропетровській областях.

Надважкою була ніч для Дніпра

На цьому наголосив глава ОВА Сергій Лисак. За його словами, росіяни масовано атакували область ракетами, а також дронами. Тому в регіоні було гучно.

Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали,

– зазначив він.

За словами Сергія Лисака, понівечена заправка, а також постраждав її працівник. Медики надали йому допомогу, він продовжить своє лікування вдома.

Також серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство. В місті триває обстеження територій, щоб поділитися згодом актуальною інформацією.

Не полишав у спокої ворог і Нікопольщину. Цієї ночі по Марганецькій громаді бив з БпЛА. На щастя, минулося без жертв. За словами глави ОВА, наслідки атаки росіян могли бути значно гіршими, якби не неймовірна робота ППО.