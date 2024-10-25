Сили ППО знешкодили до півтора десятка "Шахедів", які загрожували Києву

Росія атакувала столицю України ударними дронами вночі 25 жовтня. Відпрацювала ППО.

Так, оборонці неба знешкодили до півтора десятка ворожих дронів, які загрожували столиці цієї ночі. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко в телеграмі.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

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Начальник КМВА констатував, що це вже 15 повітряна атака на столицю у жовтні. Попко наголосив, що агресор застосував виключно безпілотні літальні апарати. Ударні дрони окупанти запускали з Курської області та Краснодарського краю.

На Київ ворожі БпЛА заходили двома великими хвилями. Спочатку повітряну тривогу оголошували близько опівночі, вдруге – приблизно о 03:00. Сумарно вона тривала близько 4 годин.

За цей час було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці України,

– заявив Сергій Попко.

Додав, точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні сили.

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Посадовець також розповів, що внаслідок нічної повітряної атаки у столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема, у Дарницькому районі уламки збитих російських дронів спричинили загоряння дерев і трави на відкритій території. Пожежу оперативно ліквідували.

Інформації щодо потерпілих не надходило,

– зазначив голова КМВА.

Додав, дані оперативного зведення уточнюються. Також посадовець закликав киян знайти час і спосіб особисто підтримати захисників неба, адже вони бережуть наші життя, наші домівки, наше майбутнє.

