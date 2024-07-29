"Ми поруч, ми всюди": Сили спеціальних операцій ЗСУ розповіли про рух опору

В Україні 29 липня відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. До річниці створення військові ССО опублікували тематичне відео про рух опору на тимчасово окупованих територіях.

ССО – це одна з наймолодших та найсучасніших складових ЗСУ. У 2016 році глава держави підписав закон, яким завершився процес створення та визначений правовий статус Сил спеціальних операцій.

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Як рух опору діє на окупованих територіях

26 липня 2016 року Петро Порошенко запровадив свято – День Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Одним з найважливіших і найскладніших завдань бійців ССО є організація руху опору на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про підпілля та партизанські сили, які допомагають у боротьбі зі спільним ворогом.

Ми поруч. Ми всюди. Щодня пліч-о-пліч зі своїми та за спиною у ворога – наближаємо Перемогу. Ми — рух опору Сил спеціальних операцій. Вітаємо нашу зграю з річницею створення!

– йдеться у публікації ССО.

Рух опору – це основа спротиву, який відбувається на тих землях, де ворог вже зайшов, а також куди ймовірно може зайти.

Долучитись до руху опору можна на сайті

Раніше Верховний Головнокомандувач та президент Володимир Зеленський вказав, що бійці ССО ЗСУ на найгарячіших ділянках фронту виконують найважливіші та найвідповідальніші бойові завдання.