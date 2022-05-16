Сили ТрО – це 32 бригади, більшість взяла участь у війні, – Резніков

Наразі Сили територіальної оборони беруть безпосередню участь у війні проти загарбників. Ці військові уже довели свою боєздатність боронити країну від ворога.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що наразі в Україні функціонує 32 бригади ТрО, більшість з них уже взяли участь у війні.

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Зараз Сили ТрО – це 32 бригади, 25 з яких у повному складі або частиною підрозділів взяли безпосередню участь у бойових діях,

– зазначив Резніков.

Далі міністр розповів, де і яким чином брали участь у війні різні бригади.

Сили ТрО у перші години прийняли бій

Підрозділи Сил ТрО Київської, Чернігівської та Сумської областей прийняли бій у перші ж години російської навали і відіграли важливу роль під час оборони та звільнення цих регіонів.

109-й батальйон ТрО разом із морськими піхотинцями, гвардійцями, прикордонниками, поліцейськими, бійцями СБУ та розвідки понад 80 днів бере участь в героїчній обороні Маріуполя.

Підрозділи ТрО на Харківщині активно залучені до контрнаступу та вийшли на державний кордон з Росією, завдавши відчутних ударів регулярним частинам "другої армії світу".

Сили ТрО також боронять країну на лінії фронту у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.

227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ вибив російських військових аж до державного кордону з Росією.

До слова, президент призначив нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Ним став генерал-майор Ігор Танцюра.

Законопроєкт про тероборону: коротко

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.

Законопроєкт про територіальну оборону передбачає створення надійної системи оборони України.

За словами генерала ЗСУ Сергія Кривоноса, безпеку в державі дозволять гарантувати близько 400 тисяч осіб.

близько 400 тисяч осіб. Також документ передбачає, що члени територіальної оборони зможуть зберігати вдома стрілецьку зброю.

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