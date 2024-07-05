Сили ППО збили усі 32 "Шахеди", які запустив ворог

Росія вночі проти 5 липня атакувала Україну "Шахедами". Українські військові збили всі ворожі дрони.

Вночі проти 5 липня у Київській ОВА повідомляли, що на підступах до Києва працювала ППО. У Києві є пошкоджені будинки та автомобілі.

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Що відомо про роботу ППО вночі

У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів російського Курська, Приморсько-Ахтарська,

– заявили військові.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що збили всі 32 дрони. Зокрема, наші військові знищили ворожі цілі у:

Миколаївській,

Одеській,

Херсонській,

Дніпропетровській,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській областях.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби,

– кажуть у Повітряних силах.

До речі, тривогу в Україні через ймовірну атаку дронів-камікадзе типу "Шахед" оголосили орієнтовно о 22:30 4 липня. Небезпека продовжувалась до 5:14 5 липня.

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Окрім того, орієнтовно о 23:41 4 липня червоною стала вся Україна, адже росіяни підняли у небо МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.