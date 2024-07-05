Сили ППО збили усі 32 "Шахеди", які запустив ворог
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росія вночі проти 5 липня атакувала Україну "Шахедами". Українські військові збили всі ворожі дрони.
Вночі проти 5 липня у Київській ОВА повідомляли, що на підступах до Києва працювала ППО. У Києві є пошкоджені будинки та автомобілі.
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Що відомо про роботу ППО вночі
У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів російського Курська, Приморсько-Ахтарська,
– заявили військові.
У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що збили всі 32 дрони. Зокрема, наші військові знищили ворожі цілі у:
- Миколаївській,
- Одеській,
- Херсонській,
- Дніпропетровській,
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській областях.
Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби,
– кажуть у Повітряних силах.
До речі, тривогу в Україні через ймовірну атаку дронів-камікадзе типу "Шахед" оголосили орієнтовно о 22:30 4 липня. Небезпека продовжувалась до 5:14 5 липня.
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Окрім того, орієнтовно о 23:41 4 липня червоною стала вся Україна, адже росіяни підняли у небо МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.