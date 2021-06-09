Сильне схуднення Кім Чен Ина викликало нову хвилю чуток про стан його здоров'я: фото

Лідер КНДР Кім Чен Ин нещодавно вперше з'явився на публіці після майже місячної відсутності. ЗМІ одразу зауважили, що диктатор сильно схуд.

На фотографіях зі засідання політбюро Трудової партії Кореї, оприлюднених місцевими журналістами, Кім Чен Ин значно стрункіший, ніж раніше.

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Одразу після цього у мережі та засобах масової інформації почали з'являтися чутки, що стрімке схуднення диктатора, ймовірно, є наслідком хвороби.

Однак один з політологів Технологічного університету Массачусетсу Віпін Наранг заявив, що лідер КНДР міг свідомо схуднути, щоб "покращити свій імідж".

Проте, за словами аналітика, у разі, якщо зміни у зовнішності Ина є результатом проблем зі здоров'ям, то "за лаштунками у КНДР вже може точитися боротьба за спадкоємність, і ця нестабільність може бути проблемою для зовнішнього світу".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 24 дні не з'являвся на публіці. Це рекордна відсутність вождя 2021 року. Востаннє Кім Чен Ин виходив на публіку 6 травня під час фотосесії з родинами військових після їхнього концерту.

Як зазначає The Guardian, здоров'я Кім Чен Ина давно є предметом спекуляцій. Так, у 2014 році він не з'являвся на публіці близько шести тижнів, а потім був зафіксований із палицею. Пізніше розвідувальне агентство Південної Кореї повідомило, що Кім Чен Ину зробили операцію з видалення кісти на кістці.

Тритижнева відсутність диктатора на публіці минулої весни викликала чутки, що він серйозно захворів після проходження операції на серці. Деякі ЗМІ висловлювали припущення, що Кім Чен Ин міг померти. Деякі зазначали, що він просто перебуває в ізоляції через страх у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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