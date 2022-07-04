У Сніжному на Донеччині повідомляють про сильні вибухи – могло прилетіти у ворожі склади

У тимчасово окупованому Сніжному вночі 4 липня пролунали вибухи. Невдовзі розпочалася пожежа на території "Сніжнянськхіммашу", де окупанти могли зберігати боєкомплекти.

Про вибухи повідомили у місцевих телеграм-каналах. Також їх підтвердило джерело 24 каналу в розвідці.

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У Сніжному лунали вибухи

Приблизно о 1:20 місцеві жителі Сніжного повідомили, що чули у місті потужні вибухи. Після цього почали з'являтися фото та відео пожежі, яка виникла на території заводу "Сніжнянськхіммаш".

За інформацією джерела у розвідці, там є багато складів, у яких бойовики могли ховати тактичні ракетні комплекси "Точка". Адже саме звідти окупанти їхали "працювати" по Краматорську.

Дивіться відео пожежі у Сніжному:

Наразі невідомо, куди саме влучили. Проте на відео з місця події видно, що на території заводу вибухають саме ворожі боєкомплекти.

Станом на 3:00 пожежа на "Сніжнянськхіммаші" ще триває. Ворожі склади палають вже мінімум півтори години.

Дивіться фото зі Сніжного / Фото "Типовий Донецьк"

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Окупанти звозили на завод боєкомплекти

У телеграм-каналі "Збройні Сили України. Війна з окупантами" розповіли, що з 2014 року на завод "Сніжнянськхіммаш" завозили нереальну кількість техніки та боєкомплектів. Місто перебуває в глибокому тилу, тож те, що туди вдалося дістати – нереальний успіх.

Кілька днів тому влучили в ремонтно-механічний завод на Луганщині, в окупованих Ровеньках, де ремонтувалася техніка рашистів. Зараз — ціль ще краща. І також в глибокому тилу, але вже у Сніжному,

– мовиться у дописі.

На заводі вибухають боєкомплекти: відео

Пожежа у Сніжному триває: відео

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