Сильний буревій зупинив перетин кордону з Угорщиною, – ДПСУ

2 серпня 2021 , 12:53
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Джерело:

ДПСУ

На кордоні України з Угорщиною призупинено роботу пункту пропуску "Лужанка – Бурегшурань". Причиною цього став буревій, який напередодні пронісся Закарпаттям.

Унаслідок стихії на цій ділянці лінії розмежування відсутнє електропостачання. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

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Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, тимчасово не здійснюються,
– йдеться повідомленні.

У ДПСУ додали, що вживають заходи для відновлення можливості здійснення пропускних операцій.

Зверніть увагу! Унаслідок негоди  без електроенергії залишилися 529 населених пунктів у семи областях України. Зокрема, проблеми зі світлом є на:
  • Львівщині – 298;
  • Закарпатті – 90;
  • Прикарпатті – 57;
  • Тернопільщині – 44;
  • Буковині – 16;
  • Чернігівщині – 14;
  • Житомирщині – 10.

Негода в Україні: що відомо

  • Синоптики 2 серпня прогнозують негоду – в Україну йдуть потужні грози, шквали та навіть гради.
  • Метеорологи зазначають, що великої кількості опадів слід очікувати на Заході, Півночі та Центрі.
  • Про аналогічну погодну ситуацію попередили й жителів Одещини, Миколаївщини та Харківщини.

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Автор: Олег Васьків