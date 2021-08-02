Сильний буревій зупинив перетин кордону з Угорщиною, – ДПСУ
2 серпня 2021 , 12:53Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
На кордоні України з Угорщиною призупинено роботу пункту пропуску "Лужанка – Бурегшурань". Причиною цього став буревій, який напередодні пронісся Закарпаттям.
Унаслідок стихії на цій ділянці лінії розмежування відсутнє електропостачання. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
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Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, тимчасово не здійснюються,
– йдеться повідомленні.
У ДПСУ додали, що вживають заходи для відновлення можливості здійснення пропускних операцій.Зверніть увагу! Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 529 населених пунктів у семи областях України. Зокрема, проблеми зі світлом є на:
- Львівщині – 298;
- Закарпатті – 90;
- Прикарпатті – 57;
- Тернопільщині – 44;
- Буковині – 16;
- Чернігівщині – 14;
- Житомирщині – 10.
Негода в Україні: що відомо
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- Метеорологи зазначають, що великої кількості опадів слід очікувати на Заході, Півночі та Центрі.
- Про аналогічну погодну ситуацію попередили й жителів Одещини, Миколаївщини та Харківщини.
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