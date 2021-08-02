Сильний буревій зупинив перетин кордону з Угорщиною, – ДПСУ

На кордоні України з Угорщиною призупинено роботу пункту пропуску "Лужанка – Бурегшурань". Причиною цього став буревій, який напередодні пронісся Закарпаттям.

Унаслідок стихії на цій ділянці лінії розмежування відсутнє електропостачання. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

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Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, тимчасово не здійснюються,

– йдеться повідомленні.

У ДПСУ додали, що вживають заходи для відновлення можливості здійснення пропускних операцій.

Львівщині – 298;

Закарпатті – 90;

Прикарпатті – 57;

Тернопільщині – 44;

Буковині – 16;

Чернігівщині – 14;

Житомирщині – 10.

Негода в Україні: що відомо

Синоптики 2 серпня прогнозують негоду – в Україну йдуть потужні грози, шквали та навіть гради.

Метеорологи зазначають, що великої кількості опадів слід очікувати на Заході, Півночі та Центрі.

Про аналогічну погодну ситуацію попередили й жителів Одещини, Миколаївщини та Харківщини.

Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 529 населених пунктів у семи областях України. Зокрема, проблеми зі світлом є на:

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