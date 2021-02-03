Кийки та електрошокери: силовики жорстоко розганяють акції протесту у Росії – відео

Увечері 2 лютого у Росії тривають масові протести на підтримку засудженого опозиціонера Олексія Навального. Дії силовиків стають все жорстокішими. ОМОНівці б'ють людей палицями та застосовують електрошокери.

Джерело: 24 канал

Жорстокі масові затримання відбуваються у Москві. У Дмитрівському провулку ОМОНівці затиснули мирних протестувальників у куток та побили кийками.

Актуально "Путін – крадій", "Навальному свободу": Москвою рухаються колони людей – відео

Люди кричали, що вони – беззбройні. Однак силовики не реагували на це і продовжували насилля. Подекуди 5 "стражів порядку" нападали на 1 учасника акції протесту.

Коли протестувальники намагалися вирватися і втекти з провулка, ОМОНівці їх наздоганяли. У повітрі лунали крики та лайка.

Росіян затиснули людей у кут і побили кийками: дивіться відео 18+

Серед постраждалих від свавілля силовиків є і журналіст Федір Худокормов. Медійник розповів, що знімав репортаж про протест, однак силовик штовхнув його і повалив на землю. ОМОНівець двічі вдарив журналіста по голові.



Журналіст Худокормов у мить нападу / Varlamov News

Що відбувалося у Петербурзі

У Петербурзі люди також вийшли на акцію протесту.

Силовики відразу розпочали масові затримання.

Окрім кийків, ОМОНівці застосували до людей електрошокери.

У Петербурзі до людей застосували електрошокери: дивіться відео 18+

Протести у Росії: деталі