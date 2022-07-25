Сільське господарство чекають важкі наслідки війни: прогноз аналітикині на 2023 рік

Через повномасштабну війну, яку росія розпочала проти України, агрохолдинги та сільгосп виробники страждають від багатьох проблем. Зокрема, підвищення цін на паливо, ризики не зібрати урожай через тимчасову окупацію.

Відтак, слід очікувати на довготривалі ризики для сільського господарства. Про це 24 каналу розповіла Олена Нероба – менеджерка з розвитку бізнесу компанії Maxigrain.

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За її словами, сільгосп ринок чекають такі проблеми:

скорочення врожайності;

падіння площ, які можна обробляти;

заміновані росією поля, на розмінування яких знадобиться приблизно 10 років чи більше.

Не виключаю, що буде банкрутство деяких малих виробників, у яких немає достатньо запасів та активів виробничих, щоб продовжувати працювати частину сезону в збиток,

– зазначила Нероба.

Річ у тім, що поточна ціна на зерно не покриває усіх витрат на виробництво. Здорожчали добриво, паливо, насіння – вартість усього циклу повністю здорожчала. Тоді як вартість зерна збільшилась удвічі через логістику.

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