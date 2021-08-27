Сільвіо Берлусконі потрапив до лікарні: причина госпіталізації 84-річного політика

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі знову потрапив до лікарні. Політика планують ретельно обстежити через наслідки від коронавірусу, який він переніс восени 2020 року.

За інформацією італійських ЗМІ, Берлусконі перебуває у лікарні Святого Рафаеля у Мілані. Там розпочали детальне клінічне обстеження.

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Берлусконі раніше потрапляв до лікарні у травні

У травні Берлусконі вже потрапляв до лікарні. Причина була схожа – обстеження та лікування через наслідки COVID-19. Від ускладнень від коронавірусу політик страждав ще з осені 2020 року. Боротьбу з хворобою Берлусконі називав "найнебезпечнішим викликом" у житті.

А до цього експрем'єр перевіряв серце у січні 2021 року. Тоді він перебував у лікарні у Монако.

З 2016 року Берлусконі переніс одразу дві операції. 5 років тому йому міняли серцевий клапан, а 2 роки тому – було хірургічне втручання на кишківнику.

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