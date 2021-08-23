Символ мужності багатьох поколінь: як діячі та політики вітають українців з Днем Прапора

Напередодні 30-ї річниці Незалежності Україна відзначає День Державного Прапора. Національний стяг замайорів на вулицях великих міст та крихітних населених пунктів. Вітають українців зі святом і визначні діячі.

У матеріалі 24 каналу зібрали привітання керівництва держави, політиків та діячів з Днем Прапора.

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Президент відвідав підняття прапора у "серці України"

Президент Зеленський взяв участь у церемонії підняття прапора у центрі України – селі Мар'янівка Черкаської області. Тут створили унікальний артоб'єкт – 25 парами крил. Кожна з них символізує український регіон. Глава держави наголосив, що український прапор об'єднує десятки поколінь і подякував усім, хто робить його кольори поважними у світі.

Це наші військові, ветерани, волонтери. Наші медики. Пожежники, рятувальники, прикордонники. Наші спортсмени, футболісти. Наші олімпійці. Наші паралімпійці. Наші тренери. І наші дитячі тренери. Наші науковці, освітяни, студенти. А найголовніше – це наші громадяни України, прекрасні, світлі люди,

– сказав глава держави.

Дивіться фото з Мар'янівки / Фото ОП:

Вітання від прем'єра Шмигаля та спікера Разумкова

Привітав українців зі святом і прем'єр-міністр. Денис Шмигаль побажав, щоб синьо-жовті кольори завжди були символом успіху.

Від імені Верховної Ради звернувся до українців і спікер Дмитро Разумков. Голова парламенту наголосив, що синьо-жовтий стяг – це не просто прапор.

Це – символ мужності багатьох поколінь українців, які боролися за незалежність своєї держави, це – приклад героїзму наших захисників, це – данина пам'яті та поваги людям, які працювали задля розвитку нашої країни,

– сказав Разумков.

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Це прапор перемоги, – Стефанчук

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук наголосив, що український стяг – це прапор перемоги. Політик зазначив, що державний прапор пройшов через роки випробування на міцність.

Синьо-жовтий стяг не дає спокою нашим ворогам, які не раз намагалися поглумитися із нього та заставляли це робити наших полонених. Проте українські бійці навіть під страхом смерті не робили цього. Бо країну, де люди знають цінність державним символам, ворог не зможе загарбати,

– написав Стефанчук.

Віцеспікер опублікував фото, на яких тримає прапор у різних країнах світу. Він наголосив, що для нього стяг у руках – привід пишатись своєю країною.

Стефанчук опублікував своє фото з прапором за кордоном / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука

Прапор супроводжує українців у боротьбі, – Епіфаній

Митрополит Епіфаній наголосив, що Державний Прапор України – один із найбільших символів, який супроводжує українців у найбільш урочисті моменти.

Символічно, що з десятків кольорів, які могли б стати нашою національною візитівкою, ми обрали своїми саме ці два: синій – колір небесної чистоти – та золотий – сяйво слави Божої, неначе прохаючи Всевишнього про його небесне заступництво,

– написав глава ПЦУ.

Митрополит закликав просити Бога, аби українці могли розбудовувати власну країну під рідними кольорами стяга.

Митрополит розповів про значення прапора / Фото з фейсбуку Епіфанія

Привітання від Української Асоціації Футболу

Не забули привітати українців з Днем Прапора і представники спорту. Так президент УАФ Андрій Павелко у соцмережах написав, що український прапор – це "символ нескореності, єдності мільйонів українців по всьому світу і перемоги – два найрідніші кольори!"

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Рятувальники розгорнули прапор між двома пожежними машинами

У ДСНС наголосили, що в українському прапорі – синь небес та золото хлібів. Рятувальники опублікували дивовижне відеопривітання, на якому національний стяг розтягнули між двома пожежними машинами.

Дивіться відео від ДСНС:

Коротко про інші привітання:

Висловив сподівання, що кольори прапора принесуть мир і щастя в Україну і міністр освіти Сергій Шкарлет. Він побажав українцям злагоди, віри у перемогу та благополуччя.

Колишній бранець Кремля та відомий український режисер Олег Сенцов наголосив, що український прапор "це єдиний прапор, під яким він може жити та за який він готовий померти".

Привітала українців зі святом і нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Вона опублікувала фото, на якому загорнулась у національний стяг.