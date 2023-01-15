Символізм у фото: на руїнах будинку у Дніпрі знайшли книгу Кучми "Україна – не Росія"
Росія 14 січня завдала масованого ракетного удару по Україні, під час якого влучила у житловий будинок у Дніпрі. Щоб врятувати уцілілих, пошукові роботи без упину тривають й до тепер.
Ми – різні
Під час роботи рятувальники натрапили на символічну знахідку, з посилом якої неможливо сперечатися. Адже у той час, коли країна-терористка з надуманих причин посилає у чужу, мирну країну своїх людей вбивати та у житлові багатоповерхівки скеровує ракети, українці як один стають пліч-о-пліч, щоб допомагати хто як може.
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Допомагати захищати, розбирати руїни, забезпечувати та обігрівати тих, хто це робить. А також – допомагати уцілілим. "Україна – не Росія" – більше, ніж просто гучна назва книги, а після усього заподіяного горя Україна та Росія розійшлися назавжди.
Знахідка на руїнах у Дніпрі / Фото із соцмереж
Допомагають в Україні навіть наймолодші
З 14 січня й до тепер на руїнах українці своїми ж діями ілюструють небайдужість та прагнення допомогти співгромадянам. Разом зі спеціалістами сотні дніпрян розбирають завали, щоб встигнути врятувати якомога більше людей. Допомагали у цьому навіть діти.
Загалом же залучили понад 550 осіб спеціалізованих служб, підрозділів ДСНС та комунальників, а також більше, ніж 45 одиниць техніки.
Однак, на жаль, заступник керівника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Дніпропетровської області Олег Кушнірук повідомив, що станом на ранок 15 січня, шансів знайти живих людей під завалами практично немає.
Шансів для того, щоб врятуватися в такому завалі при такій температурі практично немає,
– сказав він.
Удар по житловому будинку у Дніпрі: коротко
- Близько 16 години 14 січня раїна-терористка влучила у житловий будинок у Дніпрі.
- Станом на ранок 15 січня з-під завалів будинку вже врятували 39 людей, серед яких – 6 дітей.
- Відомо також, що постраждали 73 особи, серед яких 14 – це діти, а загинула 21 людина, серед яких 1 дитина.