Сім'я спала вдома, але не змогла прокинутися, – депутатка про жертв смертельної атаки по Дніпру

Російські терористи вночі 28 квітня здійснили кілька атак на українські міста. Дісталося, зокрема, місту Дніпру та області, там значні руйнування та жертви.

Про це 24 Каналу розповіла депутатка Дніпропетровської обласної ради Катерина Немченко. Вона повідомила деталі влучання в житловий будинок, в якому загинула сім'я з маленькою дитиною.

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"Люди просто мирно спали у своєму будинку і, на жаль, не прокинулися, зараз підтверджуються особистості загиблої жінки та дитини", – прокоментувала депутатка.

Відомо, що загинули 31-річна жінка та 2-річна дитина, які жили в приватному будинку, куди влучила російська ракета.

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На Дніпропетровщині повітряна тривога була оголошена близько третьої ночі, а ракетний удар по приватному будинку, в якому загинула жінка з дитиною, був близько четвертої години ранку.

Немченко розповіла, що на Дніпропетровщині також є постраждалі середнього рівня тяжкості. Крім того, ракети завдали руйнувань промисловому підприємству, на якому спалахнула пожежа на понад 400 квадратних метрів. Зараз вона локалізована.

На місцях подій триває робота. Повідомляється, що будинок загиблої сім'ї повністю зруйнований, а будинки, що стоять поруч, зазнали значних ушкоджень.

Депутатка наголосила, підприємство, яке зазнало руйнувань, не було стратегічно важливим для військового сектору, воно займалося автомобільними роботами.

Моя думка, це звичайний терор, щоб залякати людей. Можливо, росіяни самі не знають, куди хочуть влучити. Або в них настільки все не точно летить, або все ж таки вони просто хочуть зруйнувати інфраструктуру та відібрати життя у звичайних мирних людей,

– прокоментувала депутатка Дніпропетровської обласної ради.

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