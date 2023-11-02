Дали хлопцю підзаробити: чи дійсно син Пригожина став новим ватажком ПВК "Вагнера"

Місце ватажка ПВК "Вагнера" після загибелі Євгенія Пригожина посів його син – Павєл. Проте "Вагнер" вже не той, який був за часів його батька. Зараз ПВК "Вагнера" став підрозділом, підпорядкованим росгвардії.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що навіть призначення сина Пригожина очільником ПВК "Вагнера" не реанімує цю військову організацію.

До теми Юність за ґратами, криваві мільярди та любов до садизму: життя і смерть Євгенія Пригожина

Інформаційна страшилка

Подоляк впевнений, що ніхто нічого не передавав сину Пригожина, і це є фікція.

Він не є харизматичною особою, не є авторитетом, нічого не може й не буде контролювати. Йому віддали певні активи, щоб він щось підзаробив. Але це точно не ПВК "Вагнера",

– зазначив радник глави ОПУ.

В Росії є ключовий куратор ПВК "Вагнера" – це Віктор Золотов, який є керівником росгвардії. Безумовно, всі найважливіші персони з ПВК, командири різних рівнів підписують індивідуальні контракти з росгвардією, очолюють там відповідні напрямки.

Але ніхто більше не дозволить реанімувати організацію. Я не бачу, хто б міг її очолити з урахуванням того, що треба мати певну харизму, яка була в Дмитра Уткіна з погляду логістики та в Євгєнія Пригожина з погляду публічності,

– підкреслив Подоляк.

Тому ПВК "Вагнера" – це виключно інформаційна страшилка, яку використовують певні лояльні до Євгена Пригожина воєнкори. Вони хочуть збільшити цінність "бренду" чи утримати цей "бренд" від ерозії.

Чи зможе ПВК "Вагнера" під керівництвом сина Пригожина відродити колишню міць: дивіться відео

ПВК будуть тотально контролювати

Подоляк пояснив, які процеси відбуваються з ПВК "Вагнера" нині:

По-перше – ключові командири "Вагнера" зараз підписують індивідуальні контракти з росгвардією. Паралельно з цим росгвардія отримує спецнази, додаткову важку техніку. Тепер це буде друга армія в Росії, тому що Владімір Путін не бачить особливої лояльності з боку не "паркетних", а польових генералів, які безпосередньо перебувають в зоні війни.

По-друге – триває певний торг за те, хто отримає африканські активи ПВК "Вагнера", хто їх контролюватиме. Торг іде між частково ФСБ, Головним управлінням розвідки, яке там домінує, і росгварією. Вона хоче отримати медійну складову, технологічну, військову й ресурсну. Безумовно, цей торг може вилитися в певні внутрішні конфлікти.

По-третє – Росія не йтиме шляхом створення повністю автономних приватних військових корпорацій. Вона буде створювати такі псевдо-ПВК як "Редут” чи Шторм-Z" тощо. Їх будуть тотально контролювати, не давати їм можливість заробляти самостійно гроші, отримувати якісь величезні обсяги бюджетних коштів.

"Путін був, м'яко кажучи, наляканий тим, що відбувалось в червні 2023-го, під час невдалого заколоту Пригожина. Сьогодні він шукає можливість себе убезпечити від повторення таких ситуацій, але він цього не зробить. Відповідно схожі ситуації в Росії ми з вами достатньо швидко знову побачимо", – наголосив Михайло Подоляк.

Що відбувається з ПВК "Вагнера"