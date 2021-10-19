Син Шефіра та бізнес-партнер Тищенка: помічники депутатів отримують мільйони з бюджету

Народний депутат – людина серйозна та зайнята. З роботою на окрузі, участю в нарадах, законопроєктами, правками й ефірами йому самому не впоратися, тому потрібна допомога.

Кожен український нардеп має право набирати собі помічників. Загалом – максимум 3 десятки.

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Чому насправді стають помічниками депутатів

Ці помічники можуть працювати на громадських засадах – по суті, як волонтери. Наприклад, ну дуже людина вірить в ідеї, які просуває народний депутат Микола Галушко й страшенно хоче долучитися до реалізації цих геніальних і проривних для країни проєктів.

Щоправда, найчастіше цю опцію використовують заради самого лише посвідчення. Що воно дає? В уяві самих помічників народних депутатів – ледь не абсолютну владу й безкарність. Коротенький дайджест новин:

Вересень 2020 року. Помічника колишнього "слуги народу" Олександра Юрченка спіймали на отриманні хабаря за нібито просування "правильного" законопроєкту.

Липень 2021 року. Помічника "слуги" Георгія Мазурашу також викрили вимаганні хабаря. За даними слідства, він вимагав та отримав від волонтера 5 700 доларів неправомірної вигоди за надання впливу на посадових осіб Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

Тепер зрозуміліше, що дає посвідчення? Що кумедно, сам Мазурашу про своїх помічників зараз говорить таке: "Я коли на окрузі, бо переважно там помічники, ми збираємося, чаюємо, спілкуємося на різні теми – що ми можемо зробити для округу".



Георгій Мазурашу цікаво відгукується про своїх помічників / Фото з фейсбуку Мазурашу

Однак є й ті помічники, які отримують гроші платників податків. Ось тут починається найцікавіше, бо це ж вже про гроші, а їх люблять всі.

Враховуючи те, що у кожного депутата є родичі, бізнес-партнери й друзі, які радо записуються в помічники, то доля цих грошей цілком визначена.

Кому платити й скільки – вирішує сам нардеп. Так само як і те, чим буде займатися його помічник: планувати графік, писати депутатські запити, організувати приймання громадян чи просто готувати подвійний еспресо з вершками без цукру.

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Кожному депутату на виплату помічникам передбачена певна сума з бюджету. Щороку вона є різною, бо прив'язана до прожиткового мінімуму. У 2021 році вона становить майже 740 тисяч гривень. Вже зовсім цікаво стало, правда?

Микола Тищенко

За неповних 2 роки рекордсмен імпровізованого рейтингу Микола Тищенко заплатив своєму помічнику 1 100 000 гривень. Це приблизно по 45 тисяч гривень на місяць.



Микола Тищенко заплатив своєму помічнику понад мільйон гривень / Фото "Слуги народу"

Мільйон бюджетних гривень отримав бізнес-партнер Тищенка – Олександр Сітак. Взагалі, компаньйонами цього депутата є чи не вся родина Сітаків.

От Олександр, наприклад, зараз є співвласником ресторану "Рішельє" разом з дружиною Тищенка Аллою Барановською, на яку нардеп переписав увесь свій бізнес після отримання мандату. Брат Олександра теж спільно з Барановською володіє рестораном "Велюр".

Роки спільної праці, схоже, дуже зблизили чоловіків. Настільки, що й побут у них став частково спільним. Так, наприклад, квартира в дуже дорогому житловому комплексі, де живе Тищенко з родиною, належить Віталію Сітаку. Це стосується й паркомісць, де нардеп і його дружина залишають свої машини.

Коли у квартирі Сітаків Тищенку набридає сидіти, він їде в їхній будинок у Києві, де вирощує помідори, огірочки, святкує і дефілює двором у спідньому.

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Чи можна це вважати допомогою народному депутатові? Теоретично так. Ймовірно, так подумав і сам нардеп, тому й вирішив оформити стосунки офіційно – вручив партнеру Сітаку посвідчення помічника народного депутата й тепер платить йому щомісячно по 20 мінімальних пенсій.

Син Сергія Шефіра

Микита Шефір – син першого помічника й найближчого соратника президента Сергія Шефіра. У його соцмережах чітко помітні ознаки стендап-коміка. Однак у 2020 році він зареєструвався як ФОП з видами діяльності "ресторани й послуги з доставлення продуктів".

Десь у перервах між цими активностями Микита Шефір знаходить час для допомоги нардепу від "слуг" Юрію Кісєлю. Він зовсім не чужий ні для родини Володимира Зеленського, ні для родини Шефіра.



Юрій Кісєль не чужий родині Шефіра / Фото "Слуги народу"

Коли Зеленський надумав тимчасово-довічно перебратися на державну дачу, то свій маєток і землю в Іванковичах продав дружині Кісєля. До слова, за доволі фантастичну суму. Цей маєток розташований по сусідству з Шефірами.

Скільки отримує син Шефіра

Відчуваєте, наскільки близьким має бути нардеп до цих родин? Тож, як не взяти сусідського хлопчину в помічники? Тепер Микита Шефір отримує регулярні виплати з бюджету.

Суми бувають різними, але найчастіше це 24 тисячі гривень на місяць, а також періодичні надбавки в кількадесят тисяч гривень.

За 2 неповних роки Шефір заробив у Верховній Раді вже майже 600 тисяч гривень. Одна біда – ми ніколи не зустрічали молодшого Шефіра в парламенті, хоча часто там буваємо.

Ми вирішили подзвонити Микиті й запитати, що ж він робить. Однак, схоже, він і сам не дуже знає.

3 помічники. На кожного розкинуті обов'язки. Ви можете запитувати про це безпосередньо у Юрія Кісєля,

– заявив син Шефіра.

Андрій Холодов

"Слуга народу" Андрій Холодов відразу з приходом у Верховну Раду взяв помічницею Лесю Васильченко – бізнес-партнерку своєї дружини Катерини Шаховської.

Жінки є співзасновницями компанії, яка займається орендою нерухомості. Також зараз Васильченко є однією зі співвласників компанії, якою раніше володіла Шаховська.

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За 2 роки у парламенті Холодов заплатив Васильченко понад 700 тисяч гривень бюджетних грошей. Ну принаймні так працюють ті помічники, яких ми знаємо особисто.

Як це поєднується? У чому допомога? За що 700 тисяч гривень? Бізнесвумен – синонім до слова "зайнята", а помічник нардепа – це безперервні ефіри, папери та засідання.

Про помічників Володимира Тимофійчука, Марини Нікітіної та Василя Німченка – дивіться у повному випуску програми "Наші гроші".