Синод РПЦ підпорядкував єпархії в окупованому Криму Кирилу
Джерело:Московський патріархат
Синод Російської православної церкви прийняв кримські єпархії Української православної церкви МП під пряме підпорядкування патріарха Кирила. Зокрема, Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську.
Відповідне рішення ухвалили 7 червня. Його пояснюють нібито отриманням звернення від кримських митрополитів.
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"Постановили: прийняти Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії у безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування патріарху московському та всієї Русі та священному синоду Російської православної церкви", – повідомили у РПЦ.
Окрім цього, синод вирішив утворити на території окупованого півострова Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій. Її головою призначать митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря.
Чому ухвалили рішення
Відповідні рішення ухвалили нібито у відповідь на звернення кримських митрополитів.
Ще одна причина – "необхідність збереження дієвого канонічного та адміністративного зв'язку з центральною церковною владою" з огляду на "неможливість регулярного зв'язку цих єпархій з Київською митрополією".
Синод РПЦ також оголосив, що начебто "самочинні дії" щодо зміни статусу Української православної церкви можуть призвести до нового розколу.
Цинічні заяви Кирила на тлі війни: що відомо
- Російський патріарх Кирил у березні благословив бійців держави-агресорки на війну проти України. Він подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову.
- Знищення українців Кирил називає "подвигом". Зокрема, в одній зі своїх огидних заяв патріарх наголосив, що "у воєнний час служба у збройних силах – це справжній подвиг".
- Предстоятель російської православної церкви Кирил у квітні виступив із промовою в храмі збройних сил Росії, розхвалюючи молодих росіян, які бажають вступити до лав армії та йдуть вбивати українців. У відповідь на це митрополит Епіфаній заявив, що Кирила ніколи нічого не пов'язувало з Богом.
- Патріарх Кирил у травні збрехав, що Росія нібито "ніколи ні на кого не нападала". Після цього він закликав усіх молитися, щоб не почалася глобальна війна.
- Крім цього, глава РПЦ вихвалявся, що Росія "зламала хребет фашизму". Він також бідкався, що начебто "народи святої Русі страждають через зовнішні сили".
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