Синоптик розповів, коли в Україні чекати "бабиного літа"
13 липня 2021 , 14:34Читать новость на русском
Джерело:"Сьогодні"
Синоптики прогнозують, що цього року у вересні ще буде 10 днів літа. Кілька днів "бабиного літа" буде протягом вересня, а згодом – у жовтні.
Народний синоптик Леонід Горбань розповів, що на початку цієї осені ще літнє тепло. Проте вже орієнтовно з 11 вересня варто очікувати похолодання.
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Синоптики прогнозують прохолодну осінь
Якщо коротко – то у вересні побачимо ще 10 днів літа, з другої декади почнуться дощі і похолоднішає,
– розповів Леонід Горбань.
Він пояснив, що "бабиного літа" варто чекати:
- на початку третьої декади вересня – можливі два-три дні;
- в середині місяця – тривале.
Жовтень буде холодний, але сухий. Наприкінці місяця будуть сильні дощі та нічні морози.
"Холоди триватимуть і в листопаді, очікуються дощі і ранній сніг", – зауважив синоптик.
Погода в Україні: коротко
- 12 липня ввечері в Житомирі пронісся ураган. Через зливу та сильний вітер повалило дерева, підтопило декілька вулиць. Крім того, на чоловіка впало дерево.
- У той же день негода була в Криму. Зокрема у Балаклаві випав град розміром, наче ягоди вишні. Люди тікати та ховалися з пляжів. Також град випав у Севастополі.
- Станом на 13 липня, рятувальники повідомили, що негода пронеслась у 8 регіонах України. Внаслідок цього 130 населених пунктів залишились без електрики. Рятувальники відновлюють електропостачання.