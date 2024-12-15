Україна готова допомогти Сирії, щоб не допустити продовольчої кризи, – Зеленський

Володимир Зеленський доручив Кабміну налагодити постачання продовольства до Сирії з міжнародними партнерами. Це потрібно, щоб не допустити продовольчу кризу у країні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України у вечірньому зверненні 14 грудня.

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Що сказав Зеленський про допомогу з продовольством Сирії

Володимир Зеленський наголосив, що після доповідей урядовців він разом з ними погодив роботу України щодо Сирії. Перш за все це стосується гуманітарної та безпекову роботу, а також допомоги у стабілізації ситуації всередині країни.

Для України це важливо. Чим більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, тим активніше світ зможе допомагати нам встановити мир. Ми готові допомогти Сирії із недопущенням продовольчої кризи,

– зазначив глава держави.

Український лідер уточнив, що допомога з продовольством у Сирію може відбувати у межах ініціативи "Зерно з України".

"Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями та тими партнерами, які можуть посприяти", – пояснив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна закликає всіх у світі зараз підключитися до стабілізаційних зусиль у Сирії заради того, щоб війна, розпалена понад десятиліття тому за участю Ірану та Росії, нарешті припинилася.

До слова, журналісти The Washington Post писали, що Україна також відіграла свою "скромну роль" у поваленні режиму Башара Асада у Сирії. Зокрема, за даними джерел видання, українська розвідка направила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 FPV-дронів, щоб допомогти "Хайят Тахрір аш-Шам".