Сировина тільки з Росії, – Казанський заявив про занепад виробництва на окупованих територіях

В окупованих Росією Донецькій і Луганській областях залишилось здебільшого виробництво металургії, важкої промисловості. Водночас воно все більше занепадає.

Річ у тому, що раніше для промисловості використовували товари з території України. Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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Казанський: Окуповані території – у програшній позиції

За його словами, це був або імпортний товар, або українська сировина для виробництва. Вона була дешевшою і якіснішою.

Зараз вони отримують сировину винятково з Росії. Вони (окуповані території – 24 канал), у порівнянні з російськими виробниками, у програшній позиції,

– наголосив Казанський.

Він пояснив, що товари, які виробляють на території окупованого Донбасу, є не конкурентоздатними, порівнюючи з російськими товарами.

Парадоксальна ситуація

Казанський навів приклад металургію. Раніше її виробляли з руди, яку видобували у сусідній, Дніпропетровській області. Там була дуже вдала логістика – фактично це одне із місць у світі, де залягає вугілля і руда дуже близько.

Цю логістику зламали. Везуть руду з Росії, з Уралу – тисячі кілометрів,

– сказав журналіст.

Така ситуація і з вугіллям. Попри те, що Донбас – це територія, де видобувають вугілля, але лінія розмежування поділила горючу копалину.

Енергетичне вугілля, антрацити, які потрібні для електростанцій – на непідконтрольній території, тому нам його не вистачає. А на нашій території – те вугілля, яке використовують для металургії.

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