Сирський побував на передовій і заявив про посилення підрозділів резервами

Головнокомандувач ЗСУ відвідав Донеччину. Він прийняв нові рішення щодо резервів армії.

Сирський показав, що продовжує працювати з військовими підрозділами на Донеччині, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Олександра Сирського.

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Що відомо про візит Сирського

Метою візитів було безпосереднє спілкування з командирами на передовій для розв'язання нагальних питань і надання необхідної допомоги.

За підсумками цих заходів ухвалено рішення щодо посилення підрозділів, зокрема, резерви, боєприпаси, озброєння та техніку.

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Як зазначив головнокомандувач, завдяки стійкості та відвазі українських захисників, які активно стримують ворога, вдалося не лише утримати позиції, а й завдати серйозних втрат російським військам у техніці та живій силі.

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