На 2 напрямках захисники відступили на нові рубежі: Сирський пояснив причину
Джерело:Олександр Сирський
Наразі по всій лінії фронту тривають важкі бої. Олександр Сирський назвав два напрямки, на яких найбільш гаряче.
Головком повідомив, що на Сході та Півдні ситуація загострилася. Особливо небезпечна ситуація склалася на двох напрямках.
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Задля порятунку життів
Йдеться про Покровський та Курахівський напрямок. Там, за словами генерала, противник залучив до чотирьох бригад. Ворог намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.
Задля збереження життів та здоров’я воїнів підрозділи Сил оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки.
Загалом на Курахівському та Покровському напрямках росіяни досягли певних тактичних успіхів. Водночас оперативної переваги противник отримати не зміг.
Українські війська продовжують завдавати ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці.
Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність,
– розповів Олександр Сирський.
Де розташована Новомихайлівка: дивіться на карті
Де розташована Семенівка: дивіться на карті
Де розташовані Бердичі: дивіться на карті
Що відбувається на фронті:
- ЗСУ повернули позиції на південь від Іванівського – населеного пункту, який росіяни хочуть захопити, щоб надалі просуватися у напрямку Часового Яру. За словами військових, тут ворог використовує таку ж тактику, що і в Авдіївці: постійно б'є керованими авіаційними бомбами.
- Головнокомандувач повідомив про встановлення контролю над островом Нестрига, а також просування українських сил у районі Велетенського на Херсонському напрямку.
- За останню добу найбільшу кількість атак ЗСУ відбили на Авдіївському напрямку. Там ворог 35 разів намагався штурмувати у районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.
- Також 13 спроб прорвати українську оборону окупанти зробили на Новопавлівському напрямі.
- Ворог був активний у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та на захід від Перемоги Донецької області.