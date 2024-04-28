На 2 напрямках захисники відступили на нові рубежі: Сирський пояснив причину

Наразі по всій лінії фронту тривають важкі бої. Олександр Сирський назвав два напрямки, на яких найбільш гаряче.

Головком повідомив, що на Сході та Півдні ситуація загострилася. Особливо небезпечна ситуація склалася на двох напрямках.

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Задля порятунку життів

Йдеться про Покровський та Курахівський напрямок. Там, за словами генерала, противник залучив до чотирьох бригад. Ворог намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.

Задля збереження життів та здоров’я воїнів підрозділи Сил оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки.

Загалом на Курахівському та Покровському напрямках росіяни досягли певних тактичних успіхів. Водночас оперативної переваги противник отримати не зміг.

Українські війська продовжують завдавати ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці.

Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність,

– розповів Олександр Сирський.

Де розташована Новомихайлівка: дивіться на карті

Де розташована Семенівка: дивіться на карті

Де розташовані Бердичі: дивіться на карті

Що відбувається на фронті: