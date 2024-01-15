Окупанти намагаються перехопити ініціативу: Сирський окреслив цілі ЗСУ та Росії на фронті
Джерело:Reuters
Наші військові ось уже майже два роки протистоять повномасштабному російському вторгненню. Олександр Сирський окреслив цілі ЗСУ, а також Росії на фронті.
Своїми міркуваннями він поділився в інтерв'ю. Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський чітко окреслив, якими на фронті є цілі нашого війська та чого ми прагнемо досягнути.
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Цілі ЗСУ на фронті
Наші цілі залишаються незмінними: утримувати наші позиції... виснажити ворога, завдавши йому максимальних втрат,
– наголосив Сирський.
Водночас він зауважив, що Росія прагне перехопити ініціативу. Зокрема тому, що наближаються другі роковини повномасштабного вторгнення.
Олександр Сирський, спілкуючись з журналістами, заявив, що ворог наступав на різних напрямках уздовж східного фронту. Його мета – встановити повний контроль над промисловим регіоном Донбасу. І для цього окупанти не зважали на значні втрати як серед особового складу, так і матеріально-технічних засобів.
За словами командувача Сухопутних військ, Росія також сподівається відвоювати позиції, втрачені на півдні Херсонської та Запорізької областей.
Водночас українські військові проводять невеликі контратаки, які Сирський назвав "активною обороною". ЗСУ не дають ворогові спокою, шукаючи можливостей завдати удару, поки окупанти намагаються перехопити ініціативу.
Слід також розуміти, що бойові дії з обох сторін ведуться у менших масштабах. Це дозволяє зберегти боєприпаси та людей, зазначив в інтерв'ю Сирський. Він також припустив, що Росія також навчилася реагувати на втрати та запобігати їм.
Наступальні дії на рівні батальйону – велика рідкість,
– сказав Сирський.
Він додав, що ширше використання безпілотників штовхнуло до зміни тактики.
Втрати ворога ростуть
- Хоч окупанти і реагують на власні втрати, вони продовжують рости на щоденній основі. Зранку 15 січня Генштаб ЗСУ опублікував свіжий звіт. У ньому йдеться, що за минулу добу на той світ відправили 980 окупантів, а від початку повномасштабного вторгнення – 370 980 бійців так званої "другої армії світу".
- Це далеко не все. На брухт за майже два роки повномасштабного вторгнення перетворили 6089 танків, 11 322 бойові броньовані машини, 8771 артилерійську систему, 958 РСЗВ і 650 засобів ППО.
- Крім того, окупанти не дорахуються 329 літаків, 324 гелікоптерів, 6865 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1815 крилатих ракет, 23 суден, 1 підводного човна, 11 698 автомобілів і автоцистерн, а також 1356 одиниць спеціальної техніки.