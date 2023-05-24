Біля Бахмута ЗСУ атакують позиції окупантів впритул до їхніх бліндажів: потужне відео

24 травня 2023, 15:03
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Олександр Сирський

Наші військові проводять оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Так, протягом останніх тижнів українським воїнам вдалось просунутись вглиб фронту та зайняти нові позиції.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав вражаюче відео з околиць Бахмута. На ньому показано, як наші бійці штурмують позиції окупантів.

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Успішний штурм ворожих позицій

За словами Сирського, бойове завдання виконують бійці 3-ї окремої штурмової бригади та 1-го механізованого батальйону.

Наблизившись упритул до бліндажів противника, штурмовики вдало атакують ворожі позиції.

Як Сили оборони штурмують позиції росіян: дивіться відео

Нагадаємо, що українські воїни продовжують брати в оточення російських окупантів на Бахмутському напрямку. Вони впевнено просуваються по флангах міста та беруть в полон окупантів.

Речник Східного угрупування Сергій Череватий розповів, що головний подвиг героїв Бахмута – це те, що вони, по суті, знищили "Вагнера" – один з найбоєздатніших підрозділів росіян.

Актуальні втрати Росії

За минулу добу статистику втрат поповнили ще 400 бійців так званої "другої армії світу". Якщо ж говорити про втрати за понад рік повномасштабного вторгнення, то вони вражають ще більше. На той світ відправили 204 760 російських солдатів.

Крім того, у росіян стало значно менше техніки. За 15 місяців повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували:

  • танків – 3 792;
  • бойових броньованих машин – 7 424;
  • артилерійських систем – 3 339;
  • РСЗВ – 570;
  • засоби ППО – 327;
  • літаків – 309;
  • гелікоптерів – 296;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 871;
  • крилаті ракети – 1 015;
  • кораблі /катери – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 146;
  • спеціальної техніки – 440.
Автор: Анна Романюк