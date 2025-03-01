У відповідь ворогу: Сирський розповів, для чого в українській армії створюють нові бригади

В Україні під час повномасштабної війни стоврюють нові бойові бригади. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, це необхідно для протидії новим підрозділам армії Росії, яких стає все більше. Також бійці створених бригад проводять ротацію воїнів, які вже давно перебувають на фронті.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Олександра Сирського для проєкту "Бомбардир". Створення нових бригад – це необхідність для успішної військової стратегії.

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Для чого Генштаб створює нові бригади в українській армії

За словами головнокомандувача ЗСУ, противник постійно формує нові дивізії. На початку широкомасштабної війни Росія мала близько 24 000 військових. Зараз ворог поповнив своє військо і його чисельність сягає приблизно 623 000.

Відтак росіяни мають змогу залучати людей для відкриття нового фронту або розширення окремих ділянок, а українська армія повинна відповідати на ці дії.

Кількість бригад розраховується Генеральним штабом відповідно до реального рівня загроз з боку противника. Вона є адекватною до чисельності з'єднань і частин ворога,

– пояснив Олександр Сирський.

Завдяки кільком новоствореним бригадам вдалося дещо стабілізувати фронт у той час, коли його розмах і просторові показники значно збільшилися.

Сирський також прокоментував думку щодо того, що нові бригади не злагоджені. За його словами, військові готуються до боїв, а деякі з бригад навіть мають бойові заслуги.

Наші штурмові полки були створені з нуля. У деяких із них командирами стали суто цивільні особи, які в мирний час займалися бізнесом і не мали жодного відношення до військової справи. Однак сьогодні вони успішно командують частинами, які вже мають своє ім'я та сформовані традиції. Ці традиції зародилися та закріпилися під час боїв і наступальних дій, хоча деякі підрозділи існують менше ніж рік,

– сказав головнокомандувач ЗСУ.

До слова, українська армія з минулого року перейшла від тимчасових органів управління військами до постійної корпусної системи. П'ять корпусів уже показали свою ефективність. Складною у Збройних Силах України залишається ситуація із забезпеченням, військо потребує сучасного озброєння та техніки.