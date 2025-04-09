Сирський прокоментував слова Залужного про війну у глухому куті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував слова Валерія Залужного про те, що "війна у глухому куті". Ба більше, він наголосив, що після цієї оцінки ЗСУ провели низку успішних операцій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Олександра Сирського в інтерв'ю для LB.

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Сирський відповів на заяву про "війну у глухому куті"

На початку листопада 2023 року на той момент чинний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував статтю в The Economist. Вона тоді справила неоднозначне враження, адже головком заявив, що "війна зайшла у глухий кут".

Нині в інтерв'ю Сирському нагадали цю тезу. Так, журналісти наголосили, що влітку 2023 року ситуація на фронті була тако, що жодна зі сторін не може просуватися. Причина цього – однакове технологічне оснащення. Журналісти додали, що це нагадує події Першої світової війни, коли армії кожної зі сторін були однаковими за озброєнням.

Нині Сирський відкинув цю тезу. Він наголосив, що після оцінки про "війну в глухому куті" ЗСУ мали успіх на фронті.

Ви самі можете оцінити коректність цієї оцінки, тому що після цього був уже Курський наступ. І фактично він повністю відтворив ту наступальну операцію, яка була у Харкові,

– заявив Сирський.

До слова, в інтерв'ю Сирський заявив, що Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області. Він пояснив, що про це свідчить кількість атак, яка зросла на цих ділянках фронту майже вдвічі.