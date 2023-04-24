Не лише обороняємо, а й активно контратакуємо, – Сирський знову відвідав Бахмут

Українські військові у місті Бахмут Донецької області не лише ведуть оборонні дії, але й активно контратакують. Це дає можливість нашим силам знищувати кращі підрозділи ворога і вигравати час.

Про це заявив командувач Східного угруповання військ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Дивіться також Ворог продовжує "м'ясні" штурми у Бахмуті, відбито 58 атак: карта бойових дій 24 квітня

Сирський знову прибув у Бахмут

У повідомленні йдеться про те, що Сирський сьогодні працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Рішення з організації оборони приймаються на місці. Перед тим Сирський заслуховує командирів та аналізує оперативну обстановку. Ситуація контрольована,

– йдеться у повідомленні.

Також Командувач завжди заохочує найкращих бійців. Тож і сьогодні він нагородив відзнаками та цінними подарунками більше 130 воїнів, які мужньо виконували завдання та проявили героїзм.

"Після низки невдалих спроб прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку ворог зазнав значних втрат та був змушений перегруповувати свої підрозділи. На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач", – заявив Сирський.

За його словами, ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста.

Наші бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують. Це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час,

– додав Сирський.

Яка ситуація у Бахмуті: головне