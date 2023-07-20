Цим не можна не скористатися, – Сирський заявив, що для звільнення Бахмута створені всі умови

Сили оборони України створили всі умови для звільнення Бахмута, який захопили російські військові. Окупанти допустили помилку, через що тепер перебувають у напівоточенні.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що найманці ПВК "Вагнера" зробили велику помилку, коли повністю "залізли" в Бахмут. Генерал-полковник нагадав, що вагнерівців зазнали шалених втрат в особовому складі, через що ПВК "Вагнера" фактично втратив боєздатність.

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Сирський назвав помилку вагнерівців у Бахмуті

Олександр Сирський заявив, що створено всі умови для повернення Бахмута з меншими втратами.

На цей час створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами,

– сказав він.

Командувач пояснив, що окупанти в Бахмуті перебувають у напівоточенні й українські військові не можуть не скористатися цим.

"Тому що взагалі розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися", – заявив Сирський.

При цьому він зазначив, що намагатиметься якнайшвидше відвоювати місто.

Яке значення Бахмута

Олександр Сирський пояснив, яке стратегічне значення Бахмута. Перш за все, за його словами, Бахмут – це центр зосередження основних напрямків і доріг.

Наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов'янська. Тобто це центр, де сходяться всі ті шляхи,

– сказав він.

Відтак, як зазначив Сирський, окупанти можуть наступати на щонайменше трьох напрямках, використовуючи розвинуту мережу доріг.

Також командувач розповів, що місцевість навколо Бахмута – це зосередження різного роду панівних висот, які своєю чергою дозволяють контролювати велику частину місцевості навколо, на підступах до Бахмуту.

"Це підвищує його роль як плацдарму для подальших наступальних дій. Буквально за три кілометри за Бахмутом розпочинаються наступне місто Часів Яр. І тут нам дуже важливо зупинити ворога в Бахмуті, який там перебуває в низині", – резюмував генерал-полковник.

Яка ситуація під Бахмутом