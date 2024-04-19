Потрібна майже в кожному регіоні України: на що здатна система IRIS-T
Найближчими тижнями Німеччина передасть Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM. Це – найсучасніша система ППО Німеччини, ракети якої можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів залежно від модифікації.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив 24 Каналу, що система IRIS-T SLM ефективна проти крилатих ракет дозвукового типу, а саме Х-101/555 або КРМБ "Калібр". Також її можна застосовувати проти тактичної авіації, ударних гелікоптерів та малогабаритних об’єктів типу дрон-камікадзе "Шахед-136".
Не пропустіть Нідерланди – не єдина держава, яка готова купити Patriot для України, – Кулеба
Створить буфер безпеки
Однак IRIS-T SLM неефективні проти балістичних ракет типу 9М723 "Іскандер", Х-47М2 "Кинджал" та 3М22 "Циркон".
В IRIS-T SLM є функціонал, в якому вона "на топі". Ми не можемо говорити про те, що вона може збивати "Іскандери", оскільки для цього потрібні Patriot та SAMP/T. Але такий функціонал як в IRIS-T потрібен майже в кожному регіоні України,
– підкреслив Коваленко.
Всюди в українських містах, де за рахунок цієї системи можна створити буфер безпеки від ударів крилатою компонентою та іншою дозвукового типу, IRIS-T SLM є вкрай необхідною.
"Ну і звісно ж, у випадку наближення до радіуса дії цих комплексів можна збивати російську авіацію", – додав військово-політичний оглядач.
Допомога Україні від західних партнерів
- 18 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на пресконференції, що Україна може отримати від партнерів по НАТО ще шість систем протиповітряної оборони Patriot.
- Данія виділила 200 мільйонів крон (28,5 мільйона доларів США) на закупівлю зброї українського виробництва для Сил оборони України.
- Також Данія та Норвегія передадуть Україні літаки F-16. Зараз триває підготовка українських пілотів.
- Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що багато країн ЄС розуміють нагальні потреби України, проте вони мають самостійно вирішити, чи передавати наявні в них системи ППО для Сил оборони, адже це означатиме зниження національної безпеки.
- Вже 20 квітня в Конгресі США нарешті можуть проголосувати за виділення майже 61 мільярда доларів допомоги Україні, з яких 7,8 – 7,9 мільярда підуть на підтримку українського бюджету, а решта – військова допомога.