Яка мета створення системи "Оберіг": Веніславський назвав її переваги
Цифровізація – один із важливих аспектів реформування українського законодавства. Зокрема, й у питаннях мобілізації та військовозобов'язаних.
Щоб спростити процеси, в Україні запускають систему "Оберіг", про яку й раніше мовилося. Нові деталі 24 Каналу розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
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"Сьогодні цифровізація максимально проникла у всі сфери нашого життя і ми маємо максимально її використовувати для того, щоб економити і час, і людські зусилля для актуалізації, розуміння реальної картини", – зауважив посадовець.
Як працюватиме "Оберіг"
За словами Веніславського, до 2022 року система військового обліку була суттєво зруйнована, оскільки в паперовому варіанті інформація не актуалізувалася та не оновлювалася у відповідному обсязі.
Ба більше, частково ця інформація була знищена, а в цифровий формат до цього не переведена. Тому було ухвалено відповідний закон, який стосується військовозобов'язаних про більш системну інтеграцію між різними базами даних.
"Це для того, щоб система "Оберіг", розпорядником якої є Міністерство оборони, мала отримувати і з Державної міграційної служби, і з податкової, і з Міністерства внутрішніх справ інформацію, яка буде автоматично актуалізуватися і формувати так званий образ кожного військовозобов'язаного", – сказав Веніславський.
Він додав, що протягом 60 днів усі військовозобов'язані особи мають актуалізувати свої дані.
"Ця система вже працює, але не в повному обсязі. Утім, у короткій перспективі в нас запрацює обмін даними між різними відомствами. І це суттєво полегшить і для людини, і для держави функцію мобілізаційних заходів", – додав посадовець.
Зауважимо, доступ до реєстру для громадян можливий через мобільний застосунок Дія. У режимі онлайн можна подати відомості про себе в ТЦК і перевірити дані. Наразі ця послуга недоступна – слідкуйте за оновленнями функцій.
Що відомо про систему "Оберіг": основне
- У грудні 2023 року Міністерство оборони верифікувало електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Важливим завданням було синхронізувати його з іншими державними реєстрами.
- Дані в систему вносять не лише військовозобов'язані особи чи резервісти, але й інші відомства, повний перелік яких – тут. Дані зберігаються протягом усього життя.
- Внесені дані в систему можуть перевірятися на випадок недостовірності. У такому випадку встановлюється відповідальна особа за це та відбувається виправлення неправильної інформації.