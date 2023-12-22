Міноборони завершило перевірку реєстру військовозобов'язаних Оберіг: що це означає

У Міноборони верифікували електронний реєстр військовозобов'язаних Оберіг. На цій базі Міноборони запустить нові електронні послуги.

Електронний реєстр військовозобов'язаних Оберіг вже верифікували. Тепер в планах – створення документа, що підтверджує статус військовозобов’язаного. Про це 21 грудня заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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Що це означає

Раніше начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомляв, що електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже працює, однак він поки що не синхронізований з іншими державними реєстрами. І це було найбільшою проблемою.

Під час закритої зустрічі до ста днів роботи нового керівництва Міноборони з представниками країн G7 в Києві Черногоренко наголосила, що онлайн-послуги для військових і верифікація реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" були пріоритетом за цей період роботи.

Вона повідомила, що після верифікації з реєстру зникли дублі та неактуальні дані. Повідомляється, що якість наповнення Оберіг зросла з 27% до 88%.

Раніше повістки могли приходити людям декілька разів, їх отримували громадяни непридатні до служби чи навіть родичі загиблих. Завдяки верифікації з іншими державними реєстрами ми збільшили якість наповнення даних з 27% до 88%, видалили дублі та неактуальні дані,

– пояснила Черногоренко.

В Україні з'являться нові електронні послуги

Катерина Черногоренко повідомила, на базі реєстру військовозобов’язаних міністерство планує запускати нові електронні послуги. Наприклад, онлайн-послугу бронювання, яка дасть антикорупційний ефект.

Крім цього, вона повідомила, що у роботі розробка і створення реєстру військовослужбовців. Це дасть змогу з однієї точки контролювати весь перелік особового складу.