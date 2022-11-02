У Повітряних сил ЗСУ сказали, яка зброя зараз конче потрібна Україні

Україні потрібно посилювати систему ППО. Повітряні сили ЗСУ розраховують на різні комплекси, щоб створити потужну протиповітряну оборону.

Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, зараз військові розраховують на посилення систем ППО. Україні потрібні як IRIS-T, які надає Німеччина, так і американські NASAMS.

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Розраховуємо на підсилення систем ППО. Добре було б, якби наші німецькі партнери нарощували виробництво IRIS-T та ракет до нього. Так само потрібні й NASAMS,

– зазначив Ігнат.

Не потрібно драматизувати ситуацію з іранськими ракетами

Як наголошує Ігнат, деякі "експерти" вже розповідали, що іранські дрони зроблять перелом у війні. Це було одразу спростовано. Вони дійсно часом дошкуляють, на них доводиться тратити боєприпаси, однак військові вже збили 320 дронів з більш ніж 400, які запустили окупанти.

Така сама ситуація з іранськими балістичними ракетами, які може закупити Росія. Україна вже зіштовхувалася з досконалішими системами на кшталт "Іскандер". Військові зроблять все можливе, щоб збивати ці ракети.

Звісно, було б чудово отримати останню модифікацію ЗРК Patriot, яка може боротися з балістичними ракетами. Утім, загалом Україні потрібно розвивати потужну ешелоновану протиповітряну оборону.

Кожен комплекс має свою дальність та висоту враження цілі. Все це має створювати єдине ешелоновану систему ППО. Тому потрібно і Patriot, і NASAMS, і IRIS-T. У майбутньому ми можемо отримати ракети для NASAMS зі значно більшою дальністю, ніж 40 кілометрів,

– розповів Ігнат.

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Нагадаємо, Сполучені Штати продовжують допомагати Україні в боротьбі проти російських окупантів. Вони пообіцяли надати 8 систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це заявив високопоставлений представник міноборони США на брифінгу.

Як очікують, дві з цим систем Україна отримає вже в найближчому майбутньому. Ще шість комплексів Повітряні сили ЗСУ отримають пізніше. Кілька країн також виділили боєприпаси для системи NASAMS.