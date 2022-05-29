Системи MLRS можуть кардинально змінити хід війни, – військовий експерт

Зараз точаться дипломатичні обговорення щодо можливості нанесення Україною превентивного удару. Якщо це будуть справді ті системи на 300 кілометрів, то у нас буде можливість тримати під вогневим контролем території, які межують із Україною – адже ці всі області використовують як бази із технікою та зброєю.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Він також зазначив, що ця зброя може кардинально змінити хід війни, адже радіус ураження таких систем – до 300 кілометрів.

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Хоча насправді нам вистачить і дальності у 100 кілометрів, бо російські системи "Смерч" сягають максимум 70 кілометрів,

– зазначає Снєгирьов.

За його словами, ПМ-21 "Град" має рівень ураження лише 25 кілометрів. Уявимо, що Україна отримує вогневі системи на 100 кілометрів, відповідно ми можемо говорити, що оперативне угрупування окупантів під нашим контролем.

з початку повномасштабного вторгнення до України країна-агресорка втратила вже близько 30 150 окупантів. Крім того, на брухт перетворилася шалена кількість ворожої техніки:

танків – 1 338 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 270 одиниць,

артилерійських систем – 631 одиниця,

реактивних систем залпового вогню – 203 одиниці,

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці,

літаків – 207 одиниць,

гелікоптерів – 174 одиниць,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 504 одиниці,

крилатих ракет – 116 одиниць,

кораблів та катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 240 одиниць,

спеціальної техніки – 48 одиниць.

Актуальна ситуація на Сході

Ситуація на Сході країни важка – там не припиняються бої. Росіяни не залишають намірів повністю захопити Донецьку та Луганську області. Зокрема, 29 травня ворог вів активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках.

Він намагається оточити українські війська у районах Сєвєродонецька та Лисичанська.

Загарбники використовують на Донбасі ледь не весь спектр озброєння – міномети, ствольну та реактивну артилерію, реактивні системи залпового вогню, армійську та оперативно-тактичну авіацію.

Крім того, окупанти планують вкотре спробувати форсувати Сіверський Донець. Для цього зараз вони намагаються поповнити запаси боєприпасів, палива та мастил.

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Захоплення Сєвєродонецька залишається однією з пріоритетних цілей російських окупантів у Східній операційній зоні. Ворог хоче прорватися у райони міста та сусіднього Лисичанська, щоб заблокувати основні логістичні шляхи та оточити наших героїв.

Для втілення своїх цілей ворог застосовує авіацію, ракети, артилерію та засоби радіоелектронної боротьби. Також рашисти вкотре хочуть ліквідувати свій особовий склад при спробі форсування річки Сіверський Донець.

Детальніше про системи MLRS: дивіться відео