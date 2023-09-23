Потужні зразки: військовий оглядач розповів, як Україні допомагають системи ППО Hawk й Avenger

Новий пакет військової допомоги від США містить, зокрема, системи протиповітряної оборони Hawk й Avenger. Ці комплекси, попри свою застарілість, значно посилять захист української інфраструктури.

Військовий оглядач з Ізраїл Давид Шарп розповів 24 Каналу про переваги і недоліки цих систем ППО.

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Якщо говорити про Hawk, то цих ракетних комплексів не дуже багато, а ті, що є, потрібно приводити в справний стан. Це не завжди можливо або потребує затрат і часу – саме тому цього разу Україна отримає лише одну таку систему.

Я думаю, що Hawk потрібні. Це непогана річ, яка здатна виконувати деякі важливі для України завдання,

– зауважив Шарп.

До слова, останній пакет також містить ракети "повітря – повітря" AIM-9M для цих ЗРК. Оскільки Hawk був основним комплексом для США і країн НАТО під час холодної війни, то для нього виготовили понад 40 тисяч зенітних ракет.

Детальніше про Avenger

"Avenger – дуже ефективна система близького радіуса, зокрема на полі бою, якщо вона трапляється на короткій дистанції з "Шахедами" чи крилатими ракетами", – зазначив Шарп.

Важлива перевага цього комплексу полягає в підвищеній прохідності за будь-яких погодних умов. Крім того, Avenger використовує ракети Stinger, які на озброєнні ЗСУ з лютого 2022 року.

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