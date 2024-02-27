Ізраїль передасть Україні системи раннього оповіщення про ракетні атаки, – постпред в ООН

Ізраїль планує передати Збройним Силам України системи раннього попередження про ракетні удари. Країна заявила. що вже працює над відповідним рішенням.

Відповідну інформацію повідомив постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан під час засідання Генеральної Асамблеї ООН 26 лютого. Він наголосив, що Ізраїль допомагає Україні з перших днів широкомасштабної війни.

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Підтримка Ізраїлю

Гілад Ердан повідомив, що Ізраїль працює над тим, щоб передати Україні системи раннього попередження. За його словами, це потрібно для того, щоб врятувати мирних жителів від ударів з боку Росії.

Ми змушені стати експертами в цій сфері, і ми готові поділитися нашою експертизою з нашими українськими друзями, які потребують допомоги,

– зазначив дипломат.

Системи раннього сповіщення використовуються насамперед, для виявлення цілей на великій відстані. Вони дозволяють протиповітряній обороні бути насторожі якомога раніше – тобто ППО має більше часу для відповіді.

Окрім цього Гілад наголосив, що в перший тиждень після початку повномасштабного вторгнення Ізраїль надіслав Україні понад 100 тонн обладнання для гуманітарних потреб. Він додав, що сотні українців отримали медичну допомогу у клініках та центрах реабілітації Ізраїлю.

Міжнародна допомога Україні