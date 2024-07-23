Здійснює постійні спроби: у 3 ОШБр сказали, куди ворог спрямував основні зусилля на Харківщині

Харківщина залишається одним з найгарячіших напрямків фронту. Ворог продовжує здійснювати тиск на українські позиції та перекидає штурмові групи на цю ділянку.

Майор Збройних Сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов сказав 24 Каналу, що ситуація на Харківському напрямку є дуже динамічною, напруженою. Водночас вона залишається абсолютно контрольованою з боку українських сил.

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Які плани росіян

Противник здійснює постійні спроби як рейдово-ударних, так і штурмових піхотних дій.

Ворог застосовує відповідну техніку та велику кількість особового складу, щоб проломити передній край. Зокрема, він прагне вийти через смугу відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади, що є основним напрямком зусиль росіян, на логістичний пункт у селищі Борова,

– наголосив майор ЗСУ.

Однак на сьогодні противник не має результатів, попри те, що з початку травня залучає досить великі сили та зазнає величезних втрат на Харківщині.

Жодного оперативного успіху по сьогоднішній момент у росіян немає, зокрема, завдяки вдалій роботі наших солдатів, сержантів та офіцерів, які виконують завдання безпосередньо на передньому краї,

– зауважив Родіон Кудряшов.

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Зараз 3 ОШБр виконує важке бойове завдання на Харківщині, тому дуже важливо підтримати українських захисників. Задонатити можна на сайті 3-ї окремої штурмової бригади: ab3.army . Також на сайті, що спеціалізується на допомозі: ab3.support

Що відбувається у Боровій на Харківщині: дивіться на карті