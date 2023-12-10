Дуже перспективний напрямок: які перешкоди для руху ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

На лівому березі Херсонщини українські військові неймовірними зусиллями продовжують тримати плацдарм. Його значення є дуже важливим для подальшого просування ЗСУ на півдні – аж до окупованого Криму.

Військовий оглядач Денис Попович сказав 24 Каналу, що кількість українських сил, які утримують цей плацдарм на лівобережжі Херсонської області, значно менша тої кількості особового складу російської армії, яка їм протистоїть. Росіяни накопичили на цій ділянці фронту чисельність, яка дорівнює щонайменше 2 – 3 бригадам.

До теми Ворог підкидає резерви на лівобережжя Херсонщини: що може підсилити можливості ЗСУ

На лівобережжі є кілька плацдармів, зокрема поблизу селища Кринки, де зараз тривають бойові дії. Також ще влітку був наступ ЗСУ під Антонівським мостом. В населених пунктах Козачі Лагері, Пойма та Підстепне зараз фіксується присутність українських морпіхів.

"Честь і хвала українській морській піхоті, артилеристам, дронщикам, які утримують плацдарми. Завдяки їм ми маємо перевагу правого берега та чудову роботу нашої артилерії та дронів", – зазначив військовий експерт.

Є багато "але"

Водночас у плацдармів є 2 сценарії розвитку:

плацдарми розширюються, туди перекидаються додаткові сили, для того, щоб розгортати наступ у визначених напрямках;

плацдарми можуть ліквідувати рано чи пізно, якщо розширення не відбудеться.

Зараз ми стоїмо на роздоріжжі та слідкуємо, що буде далі. Теоретично це дуже перспективний напрямок. Він передбачає найкоротшу дорогу до окупованого Криму. Якщо вдасться перекинути туди війська, то можна розгортати наступ,

– пояснив військовий оглядач.

Однак, зауважив він, є багато "але". Чи вдасться перекинути війська через Дніпро, оскільки росіяни використовують там артилерію, авіацію, КАБи. А ЗСУ наступати по степових районах, за умов переваги в повітрі ворога, дуже небезпечно.

Не пожаліють "Кинджалів"

Українським військовим для посилення плацдармів на лівому березі Дніпра імовірно доведеться використовувати понтонні переправи. Вони можуть стати мішенню для ворога. Проте, щоб їх прикрити, можна перетягнути на цю ділянку фронту систему ППО Patriot.

Втім, на цьому напрямку є дуже високий ризик ураження Patriot з боку ворога. Росіяни втратять кілька літаків через його роботу, проте заради того, щоб знищити Patriot, можуть застосувати серйозну зброю.

"Під час обстрілів Києва у травні окупанти полювали саме за Patriot, і не жаліли на нього навіть "Кинджалів", – нагадав Денис Попович.

Яка ситуація на лівому березі Дніпра: важливе

Станом на 10 грудня українські військові утримують зайняті плацдарми на лівобережжі Херсонщини. На цій ділянці вони ведуть контрбатарейну боротьбу та завдають ударів по тилах окупантів.

Плацдарм, який утримують українські воїни на лівому березі Дніпра, може у разі його розширення забезпечити відкидання сил росіян далі від міста Олешки. А стратегічним завданням може бути перерізання логістики ворога через Кримський перешийок.

Водночас журналісти видання CNN вважають, що розширення нових плацдармів на лівому березі Дніпра дозволить ЗСУ зменшити обстріли російською артилерією мирних жителів Херсонської області. А також – може стати стартовим майданчиком для просування українських сил у бік окупованого Криму.